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Украина

В Харькове перед праздниками проверили 35 точек продажи елок и выявили нарушения

17:18 30 декабря 2020
елки
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Накануне зимних праздников работники Государственной экологической инспекции в Харьковской области выполняют «праздничную» работу — проверяют законность вырубок, транспортировки и реализации хвойных деревьев. Для этого инспекцией разработаны и выполняются «Мероприятия по охране хвойных насаждений от незаконных вырубок в предновогодний период 2020 года».

В Харькове с 1 декабря провели уже 8 рейдов в 4 районах: Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском (Сумской рынок) и Слободском (Конный рынок). Всего было проинспектировано 35 точек продаж деревьев.

Так, 29 декабря в Холодногорском районе на нарушителей был составлен протокол по части 1 ст. 88−1 КУоАП и направлен на рассмотрение в судебные органы.

Также инспекция проверила государственные лесохозяйственные предприятия в Харьковской области (Богодуховский, Краснокутский, Волчанский, Змиевской, Чугуевский, Харьковский, Барвенковский районы). Всего было выявлено 17 случаев нарушений. За незаконную вырубку «новогодних елок» 17 нарушителей лесного законодательства получили штрафы на сумму 8 670 грн, а убытки от самовольной вырубки составили 5 708 грн.

«В регионе мы работаем в тесном сотрудничестве с представителями правоохранительных органов и лесной охраны. А рейды по городу Харькову осуществляем совместно с представителями СМИ», — объясняет руководитель Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок.

Изъятые деревья, по словам Евгения Оберемка, остаются в КП «Харьковский зоологический парк» до вынесения судебного решения. Если же суд не успевает принять решение до рассыхания древесины и потери растениями естественного состояния, они утилизируются или отдаются животным парка. Не изъятые же деревья остаются нарушителям на ответственное хранение до решения суда.

«Рейды продлятся до 31 декабря», — обещает руководитель экоинспекции.

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