Журналисты устроили демарш из-за недопуска их к Зеленскому в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске представителей местных СМИ не пригласили на рабочее совещание в облгосадминистрацию, которое в рамках визита в регион проводил президент Владимир Зеленский (там же присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, новый глава областной администрации Андрей Бойчук, председатель облсовета и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив).

В знак протеста местные Интернет-ресурсы опубликовали белые полосы в новостях о заявлениях Зеленского, а издание «Галка» в заголовке написало, что президент провел «какое-то совещание».

«Мендель у Гуту не взяли, от і маєте», «A що вам Зеленський, в нас децентралізація може щось вділять», «Корпоратівчік починається», — прокомментировали пользователи новость о случившемся в Facebook издания.

В Офисе президента назвали цель поездки — представление нового главы региона. Судя по всему, в Ивано-Франковск глава государства заехал по пути в карпатскую резиденцию «Гута», где с семьей будет встречать Новый год.

Напомним, в июне на подобный флешмоб решились херсонские журналисты. Тогда в херсонских СМИ вышли очень своеобразные новости о визите президента в город: с заголовками, но без текста, с местом для фото, но без снимка, с комментариями, но не в полном объеме.

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