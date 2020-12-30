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Дело о "взятке от Злочевского" "похитили" у НАБУ перед самой передачей в суд

20:21 30 декабря 2020
Дело о «взятке от Злочевского» «похитили» у НАБУ перед самой передачей в суд

Скандальный Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов по делу о подкупе руководства САП и НАБУ и обязал генпрокурора определить новую подследственность в производстве. Напомним, за закрытие дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского предложили 5 млн долларов США.

В связи с этим в НАБУ констатировали, что расследование по делу было завершено еще в начале декабря, и после ознакомления с материалами его должны были направить в Высший антикоррупционный суд.

На данный момент известно, что материалы дела уже направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемое решение вопреки закону было выдано представителю Офиса Генерального прокурора, который не может участвовать в процессуальных действиях.

Прокуроры САП обжаловали решение в Апелляционной палате суда (который вправе рассматривать дела по топ-корупции), и дело уже назначено к апелляционному рассмотрению.

Одновременно в НАБУ подчеркивают, что решения суда, как и выполнение его руководством Генпрокуратуры, являются незаконными, поскольку закон прямо запрещает передавать дела НАБУ к другим органам досудебного расследования.

Напомним, 13 июня директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и тогда еще специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий на брифинге продемонстрировали журналистам 4 увесистых пакета с 6 миллионами долларов, которые получили за закрытие дела Злочевского.

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