Украинец Олег Чабан, осужденный в России якобы за контрабанду оружия, вернулся домой

В России вышел на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение) украинец Олег Чабан, который в 2018 года был приговорен якобы за контрабанду и незаконную перевозку оружия и взрывчатых веществ. Олега и его напарника Александра Мамчура арестовали в мае 2018 года, когда их автобус вез пассажиров из Винницы в Москву.

Мужчина должен был провести в колонии 3 года и 8 месяцев, однако адвокат Юрий Белоус сумел добиться пересмотра решения суда.

По словам жены Олега Натальи в комментарии местному изданию, за решеткой ее супруг похудел на 20 кг, поэтому ему пришлось срочно покупать новую одежду.

Все подробности дела Олега Чабана читайте в статье «ФАКТОВ» «Свидетелем против украинского политзаключенного в России стал герой Comedy Club».

Напомним, в ноябре суд в РФ по похожему обвинению признал виновным другого украинца — Александра Марченко. Его приговорили к 10 годам колонии.

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