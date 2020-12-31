Стало известно о новых обвинениях США в адрес Коломойского

В США выдвинули очередное обвинение в адрес бывших совладельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — бизнесменам вменили покупку недвижимости в штате Огайо за средства, которые были незаконно выведены из финучреждения.

Об этом сообщает «Ройтерз», добавляя, что ранее аналогичные обвинения Боголюбову и Коломойскому выдвигались в отношении собственности в штатах Кентукки и Техас.

«В заявлении министерства юстиции США утверждается, что бизнесмены использовали незаконно присвоенные средства из украинского „ПриватБанка“ для покупки коммерческой недвижимости в Огайо, и что в США эта собственность была конфискована», — говорится в сообщении.

Представители Коломойского и Боголюбова пока что никак не комментировали очередные обвинения.

Отмечается, что прокуратура США заявила, что в период с 2008 по 2016 год бизнесмены получали мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе «ПриватБанка» до перевода денег в Соединенные Штаты Америки. По данным американского Минюста, недвижимость в трех штатах США обошлась Боголюбову и Коломойскому более, чем в 60 миллионов долларов.

Ранее политолог Михаил Басараб назвал серию скандалов, связанных с «Приватом» и Коломойским и длящимися по этому поводу судебным процессам, влияющей на международную репутацию Украины.

Фото из Википедии.

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