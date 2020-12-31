«И только четыре – после»: Мендель рассказала об убитых на Донбассе бойцах ВСУ

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель позволила себе неоднозначное заявление о боевых потерях ВСУ на Донбассе в 2020 году. В своем Instagram она написала, что с начала 2020 года (по состоянию на 20 декабря) в зоне проведения Операции объединенных сил было 49 боевых потерь, из них 45 бойцов погибли до начала перемирия, вступившего в силу 27 июля, «и только четверо» — после.

При этом она привела сравнение статистики с 2019 годом, когда по состоянию на 20 декабря на передовой было 36 убитых и 129 раненых, 2018 годом — 51 убитый и 304 раненых, и 2017-м — 60 убитых и 308 раненых.

«Эти цифры свидетельствуют об одном — как бы ни были провокации, соглашения о перемирии дают свои плоды. Мы все надеемся, что мир на Донбассе скоро наступит», — написала она.

Пост Мендель разозлил противников президента, которые призвали «не вешать (на уши. — Авт.) басни о мире».

«Его никогда не будет … И это реальная правда … Поэтому только военным способом мы моги достичь мира освободив Донбасс и АР Крым … Слава Украине!», — написал Марьян Гиль.

Напомним, по данным волонтеров сообщества «Повернись живим», только в ноябре на Донбассе погибло пятеро военнослужащих.

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