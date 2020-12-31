Кулеба ожидает «рок-н-ролла» от Байдена

От новой администрации США, где на президентских выборах победил Джо Байден, Украина ожидает «драйвовых» отношений.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами», — заявил в интервью «ТСН» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметивший, что к «песне стратегического партнерства» следовало бы добавить «больше звука». Он также назвал три приоритетных направления в отношениях с Америкой.

«У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри», — сказал Кулеба и добавил, что третьим важным направлением являются отношения в экономической сфере — инвестиции в Украине, торговля на мировых рынках.

По его словам, эти направления являются приоритетными, однако ими отношения Украины и США не исчерпываются — их «огромный объем».

Дмитрий Кулеба также прокомментировал возможность восстановления должности спецпредставителя США по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, подчеркнув, что «опыт наличия этой должности положительный».

«Мы были бы рады, если бы она была восстановлена. Но решение будет принимать новая администрация США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина — это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе — везде были сторонники Украины, которые помогали бы нам развивать эти отношения. А будет конкретная должность или не будет — это уже второстепенный вопрос», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Дмитрий Кулеба, комментируя возможность введения в Украине механизма двойного гражданства, отмечал, что такой закон следует принять, однако указать в нем невозможность российского гражданства в качестве второго.

Фото Дмитрия Кулебы из соцсетей.

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