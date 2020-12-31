Коломойский попал в «топ преступников 2020 года»

Международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) избрал «человека года» в сфере организованной преступности и коррупции — им стал президент Бразилии Жаир Болсонару, однако в число финалистов вышел и украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Составители рейтинга напоминают, что бизнесмен получил заем от своего на тот момент ПриватБанка на более чем 5 миллиардов долларов, переведя деньги в оффшоры.

Также утверждается, что Коломойский имеет историю «корпоративных рейдов, мошенничества, хищения государственных активов и политических интриг и представляет многих идеологических и коррумпированных миллиардеров от братьев Кох до Арона Банкса, которые взорвали демократию ради личной выгоды».

Напомним, в декабре в США выдвинули очередное обвинение в адрес бывших совладельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — бизнесменам вменили покупку недвижимости в штате Огайо за средства, которые были незаконно выведены из финучреждения.

Фото НВ

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