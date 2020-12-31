НАБУ показало «самую большую в истории Украины задокументированную взятку правоохранителям»
Национальное антикоррупционное бюро Украины представило видео по делу о «взятке от Злочевского». Ролик НАБУ опубликовало на своей станице в Facebook.
«Учитывая общественный резонанс, НАБУ рассекретило и публикует фрагменты переговоров участников преступления на видео», — говорится в посте к видео, опубликованному в четверг.
Из ролика следует, что в результате следственных действий детективов НАБУ зафиксирована причастность к «самой большой в истории Украины задокументированной взятке правоохранителям» чиновников налоговых органов и руководства группы компаний, аффилированных с экс-министром экологии и природных ресурсов времен бывшего президента Виктора Януковича.
Опубликованы оперативные материалы: аудиозаписи разговоров, видеосъемка момента передачи взятки, а также угрозы детективу НАБУ огнестрельным оружием.
В этом деле в числе подозреваемых — бывший министр.
Ранее сообщалось, что взятка в размере 6 млн долларов предназначалась для руководства САП и НАБУ за закрытие уголовного дела в отношении олигарха Николая Злочевского.
Фото: pixabay.com202
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