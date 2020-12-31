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Украина

«Считали боевиками ИГИЛ»: Украина получила из плена двух женщин с детьми

14:06 31 декабря 2020
Тюрьма

В Украину возвращаются две украинки и семеро их детей, которых удерживали в лагерях, где содержаться семьи людей, считающихся боевиками ИГИЛ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, находящийся на границе Сирии и Северного Ирака. По его словам, условия в лагерях, где удерживают людей, ужасные.

«Сейчас их осматривают украинские врачи. Над возвращением украинок работали многие государственные структуры, в частности, МИД и спецслужбы… И вот операция успешно завершена… На той стороне остаются порядка сорока украинских женщин и детей… Мы их обязательно вернем. Украина своих не бросает», — говорит журналист.

Ранее в Украину вернулся освобожденный из российской колонии бывший узник Кремля Александр Шумков. В 2017 году «охранника Яроша» выкрали с территории Украины и увезли в Российскую Федерацию, где двумя годами позже приговорили к четырем годам колонии.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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