Главный санврач Украины Виктор Ляшко: «Полагаем, что этот локдаун поможет уменьшить на 80 процентов количество случаев ковида»

В уходящем году человечество вынуждено было пройти масштабную проверку на прочность, которая, к сожалению, не завершена. Тяжелые испытания продолжаются, и неизвестно, когда можно будет выдохнуть и сказать, что черная полоса позади. Коварный смертельный вирус застал мир врасплох и заставил нас запаниковать и почувствовать себя бессильными перед такой серьезной угрозой здоровью, в одночасье радикально изменить привычный образ жизни и ввести жесткие ограничения в наше бытие. А еще пандемия стала индикатором состояния медицинской системы всех стран. И если даже в государствах, где эта сфера традиционно считалась образцовой, наступил коллапс, то что говорить об Украине, где медицина всегда была в загоне. За многолетнее бездействие и имитацию реформ украинцам приходится платить слишком высокую цену. Одновременно с этим тысячи людей благодарны медикам за спасенные жизни и самоотверженную работу. Каким был этот сложный период для нашей системы здравоохранения, какие выводы сделаны, какой опыт обретен, как будет проходить обещанная массовая вакцинация? Обо всем этом «ФАКТЫ» поговорили с главным санитарным врачом Украины — заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко.

«Мы должны сказать большое спасибо нашим врачам, медсестрам, младшим медицинским работникам»

— Виктор Кириллович, год назад никто не мог представить, какие глобальные потрясения нас ждут. Давайте проанализируем, как развивалась ситуация в течение года — какие этапы были самыми сложными, какие ошибки были допущены?

— 2020 год был непростым. Наверное, никто не ожидал, что планету реально накроет пандемия коронавирусной инфекции. О возможности возникновения такого вида угроз в сфере общественного здоровья предупреждала Всемирная организация здравоохранения достаточно давно. Но, к сожалению, ни Украина, ни другие страны не были к этому готовы. Поэтому самый первый критический просчет власти в том, что наша система здравоохранения не была подготовлена к реагированию на столь масштабные катаклизмы. Надо признать, что и катаклизмы меньшего уровня тоже стали бы для нас вызовом. Поэтому мы сделали выводы и сейчас полностью пересматриваем систему реагирования на биологические, химические, токсикологические и радиологические опасности, чтобы впредь сделать невозможным возникновение подобных ситуаций.

Что касается самого трудного этапа, отвечу так. С позиции сегодняшнего дня, когда уже обретен девятимесячный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, ситуация в марте и апреле может казаться несложной, ведь количество случаев тогда было небольшим. Однако все проходило очень непросто. Для меня каждый день был сложнее и сложнее, начиная с момента эвакуации наших граждан из Уханя в Новые Санжары, когда мы сначала искали место, куда их определить, потом привозили, расселяли и т. д. Я не мог даже предположить тогда, что у нас будет по 16 тысяч случаев в сутки и мы будем справляться с этим потоком и двигаться вперед. Оглядываясь назад, скажу, что каждый день сложный по-своему. Причем сложности, которые были месяц назад, кажутся пустяком в сравнении с тем, с чем приходится сталкиваться в данный конкретный момент.

Первым психологическим шоком для меня стала реакция на возвращение граждан Украины из-за границы домой. Больше всего был поражен тем, что ведь приезжали здоровые люди, без каких-либо симптомов, и вот сначала в Тернопольской и Львовской областях, потом на Полтавщине земляков встречали в штыки. Их реально боялись. Затем была история с медсестрой из инфекционного отделения, которой односельчане запрещали выходить в магазин за продуктами. Они приносили шины под ее дом и кричали: «Ты не имеешь права выйти». А ведь она спасала жизни их же знакомых, сотрудников… Еще шоком стало общение с врачами одной инфекционной больницы, которые массово написали заявления об увольнении и вышли из больницы при появлении первого больного. Не хочу называть их.

Сейчас, конечно, мы совсем другие. Мы видим, сколько людей выздоровели, как самоотверженно им помогали медики. Мы должны сказать большое спасибо нашим врачам, медсестрам, младшим медицинским работникам, которые круглосуточно, в режиме 24/7, в неудобных и некомфортных средствах индивидуальной защиты выполняют свою работу.

— С весны каждый номер газеты «ФАКТЫ» выходит с надписью на первой странице: «Підтримую лікарів».

— Мы вам очень благодарны за такую позицию.

— Люди обвиняют руководство Минздрава в отрицании реальности. Им приходится делать тесты за свои деньги, так как семейные врачи отказываются дать направление, поэтому снижение статистики объясняется просто — пациенты не тестируются. В больницу даже с направлением порой не попасть, а если попадешь, то не факт, что койка будет обеспечена кислородом. А в Минздраве уверяют, что тестов и коек хватает с избытком и с кислородом проблем нет.

— Таким людям нужно просто приехать в Министерство здравоохранения и поработать один день на моей должности. Мне ежедневно приходится «разгребать» бесконечное количество разных ситуаций и на самом нижнем, и на самом высоком уровне. Скажу одно: мы достаточно четко понимаем, что происходит и в областных, и в сельских больницах.

Я регулярно выезжаю на места, встречаюсь с работниками амбулаторий, ФАПов, центров первичной медико-санитарной помощи. Когда говорят, что мы оторваны от реальности и все не так, как мы рассказываем, мне хочется предложить: давайте посмотрим, сколько людей пролечились в больницах, сколько получили медицинскую помощь бесплатно. Мы не говорим, что все идеально в нашей системе здравоохранения. Есть проблемы, мы их признаем и говорим о них открыто.

— И все-таки, как обстоит дело с обеспечением больных кислородом и кислородными концентраторами?

— Приведу статистику по состоянию на вечер 29 декабря, когда мы с вами беседуем. Для лечения больных ковидом выделено 64 774 койки, в настоящее время заняты 18 352. Кислородом (централизовано и кислородными концентраторами) обеспечены 46412 коек, это 71,7%. Свободных коек с подачей кислорода 38 696 (это нормальный резерв). Коек, занятых пациентами с подозрением на ковид, 7 415, это 28,6%. Коек для проведения интенсивной терапии 4 457, 1 823 из них заняты. Аппаратов ИВЛ всего 1 823, в работе 581. За сутки госпитализировано 1 298 больных, у которых подтвержден диагноз, выписано 594 человека.

На сайте Министерства здравоохранения в открытом доступе есть вся эта информация, причем с разбивкой по регионам. Она постоянно обновляется. Если возникнут вопросы по какой-то конкретной больнице, — пожалуйста, два клика, и мы видим общее количество коек, сколько занято и сколько обеспечено кислородом. Понятно, что человеку хочется попасть в больницу ближе к дому. Но если в какой-то конкретной больнице занято 100 процентов коек, она же не безразмерная, диспетчер экстренной медицинской помощи направляет скорую с пациентом в ближайшее учреждение, где принимают больных с ковидом. Если возникла проблема, что кого-то не госпитализируют, а на сайте написано, что в этой конкретной больнице есть свободные места, сообщайте на нашу горячую линию — 0800−60−20−19, будем реагировать.

— У многих ощущение, что кислородными концентраторами занимаются только волонтеры.

— Конечно, это не так. Потому что врачи не постят информацию в Facebook о том, сколько людей в их отделениях постоянно находятся на кислороде. Не хочу сейчас обидеть волонтеров, их работа неоценима, поскольку они реально помогают медикам спасать жизни украинцев, но количество закупленных и переданных ими кислородных концентраторов несопоставимо с тем, что обеспечивает государство.

«Коронавирус с момента появления и фиксации в Ухане имеет уже 12 тысяч мутаций»

— Эксперты пишут, что снижение количества проводимых тестов ПЦР в государственных учреждениях за декабрь по сравнению с ноябрем на 42% произошло потому, что в государственных лабораториях нет реактивов и денег на их закупку.

— Реактивы есть, на первый квартал 2021 года мы обеспечены тестами ПЦР. Сегодня лаборатории, которыми располагает Министерство здравоохранения, могут делать 56 тысяч тестов в сутки, плюс 15 тысяч — в больницах государственной коммунальной собственности, плюс у нас есть средства для оплаты услуг частных лабораторий.

Достаточно этого или недостаточно? Давайте сравним: в начале марта мы могли делать 200 исследований в сутки, а сегодня — 75 тысяч. Вот ответ тем, кто говорит, что мы ничего не делаем или оторваны от земли. Вирусологическая лаборатория — это не купить автомобиль и поехать. Это оборудование, это специалисты. Увеличение мощностей возможно за счет модернизации и новых технологий.

— Все понимают, что карантин — это возможность выиграть время, замедлить распространение болезни и предотвратить медицинский коллапс. После весеннего локдауна люди были изрядно разочарованы и разозлены. Сообщения о том, что Минздрав не будет инициировать отмену жесткого карантина, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, вызывают негативную реакцию. Почему вы инициировали локдаун с 8 января, то есть после праздников. В чем логика? Люди в эти дни будут интенсивно общаться, и что потом? Всплеск заражений?

— Опять обратимся к цифрам. В Европе активный рост заболеваемости. Например, в Великобритании до 42 тысяч в сутки. А у нас уменьшение до 5−7 тысяч. Такова тенденция декабря. С ней мы и входим в праздники. Увеличение заболеваемости мы прогнозируем на конец января — середину февраля, когда начнется сезон гриппа и ОРВИ. Полагаем, что этот локдаун поможет уменьшить на 80 процентов количество случаев заражения ковидом. Поэтому хотим сбить их до минимума, чтобы предполагаемое увеличение не превысило возможности и мощности системы здравоохранения.

— Сейчас у всех на слуху «британский коронавирус» — новый штамм, который на 70% заразнее «привычного» SARS-CoV-2. Эту версию вируса уже обнаружили в Дании, Италии, Нидерландах, Австралии и ряде других стран. Мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем, говорят в ВОЗ.

— Коронавирус с момента появления и фиксации в Ухане имеет уже 12 тысяч мутаций.

— Ужас. И что делать?

— Бороться.

— Как?

— Придерживаться противоэпидемиологических норм. Не нужно паниковать. Есть четкие прописные истины: правильно носить маску, то есть чтобы она прикрывала нос и рот, воздержаться от дополнительных социальных контактов и часто мыть руки. И тогда вам будет без разницы, какой штамм циркулирует.

Задача эпидемиологов — отслеживать штаммы и адекватно на них реагировать или противоэпидемиологическими средствами, или иммунной профилактикой.

— Поскольку пользуюсь городским транспортом, вижу, что маски надевают больше для проформы. В магазинах то же самое. Знаю людей, которые маску носят по месяцу. Их логика такая: если все делать правильно, в день нужно несколько масок — добраться на работу, затем несколько раз сменить ее в офисе, а это все недешево. В итоге заражение — дело времени. Как убедить граждан, что маска действительно необходима?

— Это наша с вами работа. Министерство здравоохранения, запускает все возможные информационные каналы. Но мы обращаемся и к представителям средств массовой информации, чтобы чаще напоминали людям об этом, иначе мы сами ничего не сможем сделать.

Это исключительно социальная ответственность каждого из нас: надевая маску, мы сдерживаем распространение коронавирусной инфекции. Если есть возможность пройти пешком две остановки, пройдите. Мы говорим постоянно, что органы местного самоуправления должны увеличить количество подвижного состава общественного транспорта, чтобы уменьшить количество пассажиров, которые одновременно находится в нем.

«Планируем с 1 января по 1 марта 2022 года провакцинировать 23 миллиона украинцев»

— Самая актуальная тема — вакцинация. В канун Нового года было одобрено нескольких вакцин. У человечества появилась надежда справиться с этой заразой. Однако тут же выплыло столько самой противоречивой информации. Непонятно, кому верить, кого слушать. Нас пугают тем, что мы получим поддельную вакцину, что Украина окажется в числе стран-лузеров, которым втюхают неэффективную вакцину, что есть огромные сложности с логистикой ее доставки и хранением, что будет немало граждан, не намеренных вакцинироваться даже бесплатно, и тогда все усилия бесполезны. Стратегия масштабной вакцинации существует?

— «Дорожная карта» массовой вакцинации в 2021—2022 годах утверждена приказом министра и опубликована на сайте Министерства здравоохранения. Это наш стратегический документ. В дальнейшем он будет постоянно корректироваться — обновляться и расширяться.

Вакцинация предусматривает пять этапов, у каждого две фазы, поскольку требуется двукратное введение вакцины — через 25 дней нужно сделать прививку еще раз. Вакцина будет для населения бесплатной, вакцинация — добровольной, никто никого не будет заставлять. Но мы призываем это сделать, поскольку это шанс остановить распространение коронавирусной инфекции. Мы завезем на рынок Украины безопасную и качественную вакцину.

— Чем это подтверждено?

— Это результаты клинических исследований, утвержденных определенными странами с сильной регулятивной политикой. Российская Федерация к ним не относится, так что о российской вакцине речи нет.

— Сколько доз будет получено?

— Мы планируем с 1 января по 1 марта 2022 года провакцинировать 23 миллиона украинцев, то есть 46 миллионов доз. Будут разные механизмы поставки и разные механизмы закупки.

Не нужно разгонять никакие фейки. Вакцину доставят при температуре минус 80 градусов, затем перевезут в термоконтейнерах с сухим льдом на национальный склад. Он уже определен.

— Это будет один склад?

— Да. Его достаточно для Украины. Там холодильные камеры объемом 20 кубометров. Температура минус 80. Так что сохранность будет обеспечена.

— Однако эксперты говорят, что складские помещения подобного типа должны быть сертифицированными в соответствии с действующим законодательством и что ничего подобного у нас нет.

— Это они говорят о государственном предприятии Министерства здравоохранения «Укрвакцина». Там действительно нет возможности для хранения вакцины при температуре минус 80. Но мы нашли филиал в Украине фармацевтической логистической компании международного образца, закупаем ее услуги на аутсорсинг. Она обеспечит сохранность вакцины.

Вакцину будем привозить партиями, так делают все страны. Даже если завезти огромное количество, все равно одномоментно невозможно провакцинировать медицинских работников, которые потом будут вакцинировать людей. Это нереально. Поэтому предусмотрены вакцинальные сессии.

— На национальном складе сохранность будет обеспечена. Но вакцину же нужно доставить на места.

— Вакцину будут транспортировать в термоконтейнерах в пункты вакцинации, где ее поместят в специализированные холодильники, которые есть в больницах и в пунктах вакцинации. Она на протяжении пяти дней может храниться при температуре плюс 2 — плюс 8 (при такой температуре хранят вакцину, которую мы используем для рутинных прививок от кори, краснухи, туберкулеза).

— Мы говорим о каких вакцинах?

— Компаний BioNTech и Pfizer (вакцина прошла регистрацию в США и странах ЕС) и компании Moderna (прошла регистрацию в США). Moderna можно хранить при минус 20, но технология доставки та же самая.

— Вы сказали о пяти этапах массовой вакцинации.

— Первый этап — вакцинируем медицинских и социальных работников, работающих в социальных учреждениях закрытого типа, людей, которые там проживают (это дома престарелых и т. д. ), и военнослужащих, защищающих страну на фронте. Первый этап обеспечат в основном мобильные бригады. Они будут выезжать в больницы и в социальные учреждения. Второй этап — люди в возрасте 60 плюс, в первую очередь с хроническими заболеваниями — диабет, гипертоническая болезнь и т. д. Это девять с половиной миллионов граждан. Третий — учителя, полицейские, заключенные. Четвертый — категория 18−59 с хроническими болезнями. Пятый — все остальные.

В пункты вакцинации для взрослых будет направлять семейный врач. Он позвонит и предложит: «Вы имеете возможность вакцинироваться от ковида. Согласны или не согласны? Если согласны, ваше время такое-то, приходите туда-то». К тем, кто не может выйти из дома, приедет мобильная бригада. Спустя 25 дней человеку напомнят, что снова нужно прийти в такой-то пункт, в такое-то время. Параллельно будем вакцинировать детей в детских кабинетах вакцинации.

— Но нас же не 23 миллиона. Точного количества никто не знает. По одним данным, 37,3 миллиона, по другим — 41,7. А остальным как быть?

— Невозможно за год провакцинировать 40 миллионов. Не думайте, что массовая кампания вакцинации — это просто взять и привить всех по щелчку. Пока мы просчитали первый этап, а дальше будем смотреть по ситуации и планировать, как действовать дальше, чтобы охватить остальное население.

— Насколько хватит действия вакцины?

— Сейчас не могу вам ответить. Когда завершат клинические исследования, будет ясно. Мы должны рассчитывать на формирование иммунитета как минимум на один год.

— Коллективный иммунитет существует?

— Мы пока о нем не говорим. Потому что вакцины исследовали именно на предмет неинфицирования или перенесения болезни в легкой форме людей из группы риска. Формирование коллективного иммунитета будем рассматривать позднее. Для этого нужно охватить прививками как минимум 90 процентов населения страны.

«Не нужно искать никакие волшебные таблетки, их просто нет, никто еще не придумал»

— Одно из направлений работы, по вашим словам, — восстановление системы противоэпидемиологической защиты. Она уже существует?

— Система была разбалансирована, поэтому мы ее полностью перезагружаем. Для этого разработали законопроект № 4142 о системе общественного здоровья, отдельным пунктом прописали там реагирование на биологические, химические, токсикологические и радиологические угрозы. Мы считаем, что это вопрос национальной безопасности Украины, и хотим, чтобы прошло заседание СНБО, чтобы этот тезис был зафиксирован.

— На днях Кабмин получил официальное письмо Всемирной организации здравоохранения о недопустимости закупки медицинских препаратов для лечения ковида с неподтвержденным клиническим действием. Премьер-министр Шмыгаль приказал создать комиссию по проверке изложенных в письме фактов, но работа комиссии так и не началась.

— Я санитарный врач. Это не мой вопрос.

— Ковид у всех протекает по-разному. У тех, кто переболел, очень много вопросов, как вести себя — чего опасаться, какой должна быть реабилитация, как долго действуют антитела.

— Объясняю. Мы говорим, что человек выздоровел, что он не возбудитель коронавирусной инфекции и потенциально не может никого инфицировать, когда с момента первого появления симптомов прошло как минимум десять дней, а потом на протяжении трех дней их нет. Второй вариант — когда с момента сдачи позитивного ПЦР-теста прошло десять дней и затем три дня без симптомов. Третий — когда симптомы исчезли еще раньше, чем через десять дней, человек сдал повторный тест и он негативный.

Бывает, что болезнь длилась дольше, и симптомы продолжаются. Тогда нужна реабилитация. Она в каждом случае индивидуальная. Если на компьютерной томографии выявляют 70−80 процентов поражения легких, в дальнейшем может сформироваться фиброз легких, приводящий к снижению эффективности дыхательной системы, то есть снижению насыщения крови кислородом, поэтому после завершения лечения нужна кислородная терапия. То есть человек избавился от инфекционного заболевания, но есть проблемы, требующие реабилитации. Поэтому специалисты Министерства здравоохранения сейчас разрабатывают отдельное направление — реабилитация людей после перенесенной коронавирусной инфекции.

Она поражает разные системы нашего организма, поэтому универсального совета быть не может. Но мои советы такие: сбалансированное рациональное питание, нужны витамины и микроэлементы; воздержаться на протяжении месяца-двух от значительных физических нагрузок, потому что это иногда может привести к осложнениям; постоянно консультироваться с врачами и соблюдать их рекомендации.

Не нужно искать и принимать никакие волшебные таблетки, о которых пишут в СМИ и в социальных сетях. Их просто нет, никто еще не придумал.

— Человек получил положительный ПЦР-тест. На какую помощь от государства он может рассчитывать?

— Ему оплачивают больничный. Если человек лечится амбулаторно под наблюдением врача, то сегодня не предусмотрено никаких компенсаторных механизмов по покрытию расходов на препараты и процедуры. Но если есть показания для госпитализации, то по программе медицинских гарантий должны быть полностью покрыты расходы на лечение пациента, который находится в стационаре и в реанимации.

Есть случаи, когда больница попала в перечень «ковидных», туда начали госпитализацию, но она не заключила контракт. И потом появляются реплики в социальных сетях, что там заставляли покупать определенные лекарства, хотя Минздрав говорит, что все покрывает из государственного бюджета. Мы на подобные ситуации стараемся реагировать, разбираться и не допускать их в дальнейшем.

— От наступающего года ждут глобальных сдвигов в борьбе с пандемией. Люди хотят, чтобы жизнь вернулась в более-менее нормальное русло. Какие прогнозы развития ситуации? Какой худший сценарий может случиться?

— Я с оптимизмом смотрю в 2021 год. Но обращаюсь ко всем вашим читателям: не нужно ждать — нужно готовиться. Подготовка — это элементарные базовые вещи.

Первое. Пересмотрите, пожалуйста, календарь вакцинации своих детей и ваш личный. Вспомните, когда вы в последний раз проходили вакцинацию от дифтерии и столбняка. Ее нужно делать каждые десять лет. Это ваш вклад в защиту эпидемиологической стабильности страны.

Второе. Когда мы говорим о вакцинации против ковида, не слушайте фейки и какие-то советы в социальных сетях. Слушайте врачей и доверяйте им.

Сознательность наших граждан позволит сформировать коллективную защиту хотя бы для групп риска, которые уменьшат и карантинные ограничения, и двигаться вперед, к победе над этим — даже не могу подобрать прилагательное к слову коронавирус, который просто-напросто уничтожил все наши планы в прошедшем году. Надеюсь, что мы компенсируем все в 2021—2022 годах.

Фото со страницы Виктора Ляшко в Facebook

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