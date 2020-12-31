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Украина

«Новогодний подарок» водителям: в Харькове заработали первые камеры автофиксации скоростного режима

17:44 31 декабря 2020
Камера

В Харькове на Велозаводском мосту и проспекте Науки начали действовать камеры, фиксирующие нарушения скорости. Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Установленное видеооборудование фиксирует номерной знак нарушителя, по которому затем определяется личность водителя. Камеры установили вместе с Министерством внутренних дел. К середине 2021 года планируется установить еще девять приборов, а всего в Харькове собираются разместить более тысячи камер.

«Расстояние до камер — от 100 до 30 метров. Эти камеры будут давать информацию о нарушении скоростного режима, но как только законодательно будет разрешено штрафовать за остальные виды нарушений, эти камеры смогут фиксировать и их — пересечение сплошной линии, нарушений рядности, проезд на красный свет и т. д.», — сообщил директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко.

Ранее сообщалось, что на установленных в Киеве камерах видеофиксации появилась новая функция.

Фото: pixabay.com

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