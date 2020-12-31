"Хочу написать "Крым — это Украина" на песке в Ялте": что Зеленский сказал украинцам в новогоднем обращении

Президент Украинцев традиционно поздравил жителей страны с Новым годом.



Большую часть своего выступления Владимир Зеленский посвятил успехам и достижениям страны, обращаясь при этом к присутствующим при записи обращения детям.

«ФАКТЫ» публикуют полный текст новогоднего телеобращения главы государства.

«Дорогие украинцы! До конца 2020 года остаются считанные минуты. Время подводить итоги, делать выводы, говорить о планах и целях … Скучно? Согласен! Скажу понятно для вас. И это логично, ведь все, что мы делаем — делаем для вас. Мы живем в большой, прекрасной стране. Где невероятная природа, щедрая земля, где умные и талантливые дети, и где все президенты в своих новогодних поздравлениях всегда говорят фразу: «Дорогие украинцы! Это был тяжелый год …».

Вы спросите, был тяжелым 2020-й? Немного да. Но не из-за тебя. И не из-за тебя. И не из-за вас всех.

Каким же был этот год? В нем были слезы от боли. И слезы от гордости. Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, чего никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать.

2020-й напомнил, как на самом деле много героев среди нас. Весной мы начали все болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Просто некоторые потеряли нюх еще задолго до ковида. И вот все мы были как в фильмах, когда кажется, что спасти могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование. Но в этом году, как и в 2014-м, мы еще раз убедились — супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи. Суперлаборанты. Суперводители «скорых». Суперпилоты. Суперпограничники. Суперучителя. Наши суперпожарные и суперспасатели.

И для нас точно нет другого варианта, как быть супер-Украиной. Да? Да! Да, это был год, где, к сожалению, катаклизмы разрушали жилье и природу. И год, где, к счастью, мы разрушали стереотипы.

Например, о том, что в Украине невозможно делать хорошие дороги. Этот миф пошел на все четыре стороны, по всем четырем тысячам километров новых дорог.



Когда вам будет 18, вы сможете водить автомобили по украинским дорогам. Мы старались, чтобы за время, пока вы повзрослеете, эти дороги не постарели. И не устали.

Этот год показал, что детскую больницу «Охматдет» можно достроить и не передавать, словно булаву, каждому следующему президенту Украины. Что можно «снести» памятник коррупции, установленный еще в 2004-м, и за восемь месяцев превратить легендарный долгострой страны на новый мост в Запорожье. А по всей Украине отстроить 150 мостов.

И мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого-то останутся посты. А после кого-то останутся мосты.

Этот год показал, что для граждан Донбасса и Крыма можно сделать современные КПВВ, где им станет окончательно ясно, кто относится к ним как к людям, а кто — как к заложникам.

Этот год показал, что можно об армии говорить, а можно сделать для безопасности и обороны крупнейший в истории бюджет. Что государство может начать совместное строительство корветов и впервые за время независимости заказать у «Антонова» три новых украинских самолета.

А проценты кредитов для бизнеса могут быть не 20, 18 или 14 процентов, а маленькими, такими, как вы — 5%, 7% или 9%.

— Кому 9? Вот и проценты могут такими быть.

— Тебе 7? А тебе 6?

— А мне 5!

— Хорошо, договорились!

2020-й снова доказал, что Украина своих не бросает. И нам не важно, откуда возвращать своих людей — из подвалов ОРДЛО, российской тюрьмы или китайского Уханя. Это пленные моряки танкера из Ливии или погибший экипаж и пассажиры самолета из Ирана.

И мы все равно счастливы — возвращаем 250 тысяч граждан, застрявших из-за карантина по миру, или одного украинца. Нашего защитника. Непокоренного Виталия Маркива. Знаете его? Он говорил себе: «Выдержу. Вернусь». Чтобы у них с любимой появился такой, как ты. Или такая, как ты. А лучше — и такой, и такая.

Этот год не раз поднимал вверх украинский флаг. Мы становились первыми в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе, на велотреке и даже в шашках.

А когда будете спорить, кто сильнее — Бэтмен, Росомаха или Дэдпул …

— Росомаха!

— Росомаха?

— Бэтмен?

— Дэдпул?

— Дэдпул! На самом деле самый сильный украинец, наш богатырь Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля. А мы не имеем другого варианта, чем стать сильной страной.

И самое главное. Этот год напомнил нам, что такое тишина. Слова «Сегодня не стреляли». Дни, когда в новостях говорят: «За сутки нет потерь». Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяцы, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда. Но разве из-за этого — ненужного? Нет. И это тоже правда.

Знаете, вы еще маленькие, и, возможно, не до конца понимаете, почему так происходит. Но сейчас должны точно знать одно: украинские защитники — лучшие в мире, они смелые и очень-очень сильные. Но, к сожалению, так происходит, и некоторых из них Бог забирает к себе на небо. Лучших и отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил как можно больше из них в Украине. Чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен. Он близко. Он обязательно будет.

Знаете, все президенты в новогоднем обращении говорят одну фразу: «Дорогие украинцы! Это был тяжелый год … Но следующий будет лучше». И вот с этим — согласен. Он будет лучшим! Для тебя. Для тебя. Для тебя. И для всей нашей Украины. И как бы там ни было, давайте поблагодарим 2020-й и не будем его ругать.

Да, к сожалению, он забрал у нас киевлянина Патона, одессита Жванецкого, львовян Скорика и Виктюка. Но подарил нам почти 300 тысяч новых граждан — мальчиков и девочек, родившихся в Украине в этом году. Давайте ради них выключим свой взрослый прагматизм и загадаем для Украины что-то очень смелое и почти фантастическое. Так, как это умеют делать наши дети:.

— Пусть все в Новом году будут здоровы!

— Пусть у всех украинцев будет много-много счастья. А у меня много-много конфет.

— Пусть всех плохих преступников посадят в тюрьму.

— Пусть всем украинцам родители купят собаку.

— А мне трансформера!

— Чтобы у всех было много-много денег.

— Мы победим COVID.

— И коррупцию.

— Желаю Украине быть успешной.

— И пусть будет много-много счастья.

— Багато щастя!

— Скоро будет вакцинация. Держитесь! Стоп COVID-19!

— Пусть в Украине наступит мир.

— Пусть будет мир.

— Нехай настане мир.

— Нехай в Україні буде мир.

Всего этого хотят наши дети. Ну, а мы? А мы все это должны выполнить.

Дорогие украинцы! В следующем году мы будем отмечать 30-летие нашей независимости. Мы — великий народ. Мы храбрость Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть Шевченко. Более того — у нас есть два Шевченко!

И быть президентом такого прекрасного народа — это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и в это же время мне было не стыдно смотреть вам в глаза.

Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты.

Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна.

Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже. Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы. Пусть все будут счастливы. И пусть это будет ровно 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1!

С Новым годом, Украина!

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Зеленский будет встречать 2021 год в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.

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