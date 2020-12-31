«Были годы и похуже»: Сенцов не понимает, почему «все жалуются» на 2020-й

Кинорежиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов считает, что счастье — это быть живым и свободным. Об этом он написал в своем Facebook.

«Читаю, как все подводят итоги года и жалуются на него. Я не понимаю этого. У меня были годы и похуже прошлого. Люди не понимают, что сами себе мешают быть счастливыми. Счастье ходить по улицам, а не сидеть в клетке или лежать в земле. Иметь руки и ноги. Обнимать своих детей. Все познается в сравнении. Я счастлив, что все это могу делать, а остальное — мелочи», — считает Сенцов.

Также он пожелал, чтобы в 2021 году оказались на свободе все украинцы, находящиеся в плену в Крыму, России и на Донбассе.

Ранее Сенцов написал пост о Кернесе, который вызвал шквальную критику в сети.

Фото: Facebook Олега Сенцова

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