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Украина

Микитась арестован без права залога

22:45 31 декабря 2020
Микитась

Бывшего владельца компании «Укрбуд» Максима Микитася арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Меру пресечения избрал Шевченковский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Микитася подозревают в заказе похищения столичного адвоката.

Напомним, похищение юриста компании, принадлежащей Микитасю, произошло во вторник, 8 декабря, в Киеве. В Нацполиции считают, что причина похищения — вымогательство 800 тысяч долларов. Эту сумму Микитась якобы дал юристу для получения желаемого решения в одном из судов, но тот результатов не добился. Потерпевший уже дал показания против Микитася и заявил, что злоумышленники все время находились на связи с бывшим нардепом.

Микитась до этого времени находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

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