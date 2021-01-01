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Украина

«Враг открывал огонь»: что произошло на Донбассе в новогоднюю ночь

8:13 1 января 2021
военный

В первый день Нового года на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики 6 нарушили режим тишины.

Как сообщили в штабе ООС, в районе Авдеевки (Донецкая область) вооруженные формирования РФ трижды открывали стрельбу по украинским позициям из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Водяного в Приазовье противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета были обстреляны опорные пункты ВСУ вблизи Золотого-4, а под Новолуганским — из пистолета

Украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрелы противника. Боевых потерь и раненых среди ВСУ нет.

Напомним, накануне Нового года пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала пост о боевых потерях ВСУ на донбасском фронте в 2020 году. При этом приведенные ею данные вызвали вопросы у людей, знакомых с ситуацией в зоне ООС.

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