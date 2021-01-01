В ЕС объявили подготовку важного для Украины саммита

С 1 января в Совете ЕС сменился председатель. От Германии привилегия формировать европейскую политику перешла Португалии. Власти Португалии уже объявили, что одной из задач станет проведение саммита со странами «Восточного партнерства», куда входит в том числе и Украина. Об этом сообщает «Европейская правда».

Предполагается, что саммит состоится в Брюсселе в феврале 2021 года. Инициатива «Восточное партнерство» объединяет шесть постсоветских стран: Украину, Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Беларусь. Прошлый саммит из-за пандемии проходил в онлайн-режиме. Было объявлено, что если Украина хочет большего сближения с ЕС, необходимо полноценное выполнение уже существующего соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Португалия останется на посту председателя Совета ЕС до 1 июля 2021 года. После этого главенствующая роль перейдет Словении. Кроме политических вопросов, португальцы планируют сосредоточиться на сдерживании COVID-19, вакцинации, преодолении социально-экономических последствий пандемии.

Фото pixabay.com

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