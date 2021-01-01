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Украина

Без масок и дистанции: киевляне впечатлили очередью на фуникулер

18:24 1 января 2021
фуникулер

В новогоднюю ночь в Киеве остро чувствовалась нехватка транспорта для перемещения между праздничными локациями. Метро хоть и продлило работу на два часа, но решило ограничивать поток входящих пассажиров. Именно поэтому основным транспортом, чтобы добраться от елки на Подоле до главной елки на Софийской площади, стал круглосуточный фуникулер.

Из-за скромных возможностей подъемника киевлянам и гостям столицы пришлось часами толпиться в ожидании вагона. Фото поражающей воображение очереди на фуникулер опубликовано на Facebook-странице «Большой Киев».

Примечательно, что стоящие в очереди игнорировали и масочный режим, и рекомендуемую социальную дистанцию. В сети уже поделились двойственными чувствами по поводу происходящего, особенно в свете вводимого с 8 января локдауна. Создавалось впечатление, что люди в очереди сознательно хотят заболеть.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассчитывает, что локдаун поможет уменьшить заражаемость коронавирусом на 80 процентов.

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