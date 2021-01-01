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Украина

В Украине проходят марши в честь дня рождения Бандеры: подробности

19:30 1 января 2021
Марш

В нескольких городах Украины проходят марши в честь 112-го дня рождения Степана Бандеры. Наиболее масштабное мероприятие — в Киеве, об этом сообщает «Украина 24».

В Киеве участники марша собирались возле памятника Тарасу Шевченко. К 18 часам там уже были сотни или даже тысячи человек. Причем были люди также с белорусской символикой. Правоохранители приняли усиленные меры безопасности.

Во Львове акция прошла еще днем. Активисты возложили цветы к памятнику Степану Бандере, установленному на площади Кропивницкого. Также была общая молитва за Украину.

Сотни людей собрались на марш и в Днепре.

Степана Бандеру почтили также на Донбассе — марш в честь дня его рождения прошел в Славянске.

Онлайн-трансляция шествия в Киеве:

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