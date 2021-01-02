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Украина

В 2025 году станет турецким: астролог дал неожиданный прогноз о вероятной судьбе Крыма

13:46 2 января 2021
Крым

Известный астролог Влад Росс рассказал, что после ухода России из Крыма полуостров может стать турецким, пишет Апостроф.

«Насчет Крыма я всегда говорил, но никто мне не верил, что на Крым заявит претензию Турция. И как совсем недавно мы узнали, товарищ Эрдоган заявил претензии на Крым и сказал, что он точно не российский. Но он же не договорил до конца. Есть такое пророчество, что в Крыму может быть война креста и полумесяца. К сожалению, мусульмане могут там тоже присутствовать», — отметил астролог.

По его словам, эти события произойдут после 2025 года, когда Плутон войдет в знак Водолея.

«Когда Екатерина II отобрала у Турции Крым, как раз было вхождение Плутона в Водолей. Вот он опять туда входит. И Россия сейчас может его потерять, и он может стать турецким», — сказал Росс.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма. В тексте резолюции призвали Российскую Федерацию как оккупирующую державу немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины.

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