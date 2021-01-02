"Идет постоянное давление на Украину": генерал оценил вероятность нападения войск РФ из Крыма

Демонстрируя военную активность в Крыму, Россия давит на Украину. Так экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь прокомментировал информацию о большой колонне военной техники РФ, замеченной на севере полуострова.

Комментарий военного был вызван попавшими в Сеть кадрами переброски российской военной техники на севере аннексированного полуострова. В колонне насчитывалось около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей, а также артиллерийские орудия.

«Идет постоянное давление со стороны России. У нас идет гибридная война. И именно вот это военное давление, постоянное напряжение на границах — это один из элементов, как давить на Украину, на нашу власть. И развертывание этой дополнительной группировки, новых сил в Крыму, конечно, может свидетельствовать об этом», — пояснил Гвоздь в эфире канала «Украина 24».

В то же время, считает он, настоящего наступления армии РФ ожидать не стоит, ведь Украина уже не та, что была в 2014 году.

«И Россия уже не та. Я не думаю, что она сегодня будет способна провести широкомасштабные наступательные операции. Но создавать видимость того, что идет усиление группировки — почему бы и нет? А после этого — дипломатические переговоры», — сказал он.

Напомним, бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль считает, что Россия не забыла о проекте «Новороссия» и в случае нарастания политической турбулентности в Украине сможет «отобрать» Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

241

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter