Пасмурно и ветрено: синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В ближайшие дни в Украине погода без существенных осадков, местами порывистый юго-восточный ветер. Это следует из данных Укргидрометцентра.

Так, в воскресенье, 3 января, погода на всей территории Украины будет пасмурной и без осадков. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от 0 до +9 градусов.

В западных и южных областях температура воздуха днем ожидается от +2 до +8 градусов, а ночью она опустится до +3 -3 градусов. В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +2 до +4, а ночью от -1 до -2. В восточных областях температура воздуха днем составит от 0 до +5, а ночью она будет в пределах 0 -3. В Крыму также будет без осадков и ветрено. Температура днем +3 +5 градусов, а ночью — от 0 до +2. В Киеве и области в воскресенье будет сухо. Температура воздуха днем ожидается от +2 до +4, а ночью от -1 до +1.

В понедельник, 4 января, в Украине будет сухо, а 5 января в западных областях возможен дождь, в горах — с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура около 2 градусов тепла, ночью до 2 градусов мороза, ночью в восточных и Сумской областях 1−4 градусов мороза, в западных областях и на крайнем юге страны до +5 градусов, днем в западных и большинстве южных областей 2−7 градусов, на юге Одесской области и местами в Крыму до 8 градусов тепла.

В Киеве и столичном регионе 4−5 января без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура днем около 2 градусов тепла, ночью — от нуля до 2 градусов мороза.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что в январе ожидается три оттепели и три периода морозов.

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