28.17 / 28.48 34.22 / 34.73
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пасмурно и ветрено: синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

11:50 3 января 2021
Прогноз погоды

В ближайшие дни в Украине погода без существенных осадков, местами порывистый юго-восточный ветер. Это следует из данных Укргидрометцентра.

Так, в воскресенье, 3 января, погода на всей территории Украины будет пасмурной и без осадков. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от 0 до +9 градусов.

В западных и южных областях температура воздуха днем ожидается от +2 до +8 градусов, а ночью она опустится до +3 -3 градусов. В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +2 до +4, а ночью от -1 до -2. В восточных областях температура воздуха днем составит от 0 до +5, а ночью она будет в пределах 0 -3. В Крыму также будет без осадков и ветрено. Температура днем +3 +5 градусов, а ночью — от 0 до +2. В Киеве и области в воскресенье будет сухо. Температура воздуха днем ожидается от +2 до +4, а ночью от -1 до +1.

В понедельник, 4 января, в Украине будет сухо, а 5 января в западных областях возможен дождь, в горах — с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура около 2 градусов тепла, ночью до 2 градусов мороза, ночью в восточных и Сумской областях 1−4 градусов мороза, в западных областях и на крайнем юге страны до +5 градусов, днем в западных и большинстве южных областей 2−7 градусов, на юге Одесской области и местами в Крыму до 8 градусов тепла.

В Киеве и столичном регионе 4−5 января без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура днем около 2 градусов тепла, ночью — от нуля до 2 градусов мороза.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что в январе ожидается три оттепели и три периода морозов.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

"Так не годится": Винник огорчил фанатов выступлением в новогоднюю ночь

Елена Степаненко

Не стала молчать: бывшая жена Петросяна раскрыла правду о романе с 30-летним красавцем

Винник и Пономарев

"Мороз по коже": Винник, Таюне и Пономарев восхитили украинцев исполнением колядки

Светлана Лобода

Как Бузова? Лободу раскритиковали за "искусственную грудь"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер