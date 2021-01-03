Скоро лето: экстремалы открыли в Кирилловке купальный сезон

В первые дни Нового года в курортной Кирилловке не только местные жители, но и гости из Киева решили открыть купальный сезон.

Как сообщает «РИА Мелитополь», температура воды в Азовском море едва превышает 0 градусов.

Тем не менее, у мелитопольского священника Александра Богомаза и его гостей из столицы хватило духа отправиться на берег моря и окунуться. Мужчины быстро забежали в море и провели в нем несколько минут.

И купальщики, и те, кто остался на берегу, получили заряд бодрости и энергии, глядя на товарищей.

Видео с зимним купанием оценили в сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярный украинский курорт Кирилловка на Азове страдает от многодневного шторма, который разрушает туристическую инфраструктуру. Декабрьская непогода особенно отразилась на базах отдыха и пляжах на косе Пересыпь и Федотовой косе.



Фото ria-m.tv/news

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