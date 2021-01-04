В деле убийства Шеремета появились доказательства о причастности спецслужбы Беларуси

Спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета, по делу о гибели которого в 2016 году под следствием находятся медик Юлия Кузьменко, военнослужащая Яна Дугарь и уже более года сидящий в СИЗО музыкант Андрей Антоненко.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на документы, переданные белорусской оппозицией. Отмечается, что убийство журналиста обсуждалось «по приказу Лукашенко».

На записях, полученных изданием, звучит, как утверждается, голос главы КГБ Беларуси (2008 — 2012 гг.) Вадима Зайцева. Запись была сделана весной 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева в Минске.

В частности, обсуждается возможность убийства Павла Шеремета при помощи взрывчатки. Да так, чтобы всем было понятно, что смерть журналиста наступила не по «естественным причинам».

«Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью… Мы заложим… И так далее, и этого чертового… разнесет на чертовы куски — ноги в одну сторону, руки — в другую. Если же все будет как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал… Президент ждет этих операций», — пишет издание с ссылкой на EUobserver.

Отмечается, что на записи звучат доказательства подготовки операций по устранению политических оппонентов Лукашенко и на территории других государств, на что было выделено 1,5 миллиона долларов.

Речь шла, в частности, о бывшем директоре белорусской тюрьмы Олега Алкаева, бывшем полковнике Владимире Бородаче и бывшем «главным по борьбе с коррупцией» в Беларуси Вячеславе Дудкине.

Напомним, что Павел Шеремет погиб в июле 2016 года — когда он сел в автомобиль и начал движение, сработала взрывчатка, установленная в авто.

Фото из Википедии.

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