У Авакова отреагировали на след Лукашенко в убийстве Шеремета

После того, как в прессе появилась информация о том, что в Беларуси силовики обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета, в Нацполиции заявили, что получили в распоряжение информацию «о возможных заказчиках» преступления.

«В декабря 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины определенную информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления», — говорится в сообщении.

Также в Нацполиции утверждают, что на фрагментах информации, опубликованной в сети, «неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета», в том числе, с использованием токсичных веществ и подрыва.

«На данный момент следствие Нацполиции получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран», — добавили в полиции.

Напомним, что в середине декабря 2020 года суд отказался изменить меру пресечения проходящему по делу об убийстве Шеремета Андрею Антоненко — «Риффмастера» оставили под стражей несмотря на то, что тот заболел.

Фото со странички НПУ в соцсетях.

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