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Украина

Умер заболевший ковидом заслуженный художник Украины Сергей Лозовский

12:55 4 января 2021
Сергей Лозовский

В Одессе 3 января похоронили заслуженного художника Украины Сергея Лозовского, сообщает «Думская».

По информации издания, 58 летний Лозовский умер 1 января от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Сергей Лозовский — заслуженный художник Украины, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского, выдающийся живописец-пейзажист.

Он организовал три персональные выставки, был участником многих групповых выставок. Работы Лозовского представлены во многих украинских музеях, а также известны за рубежом.

Художник преподавал в одесском пединституте более 35 лет.

Напомним, 2 января в возрасте 80 лет умер российский и советский актер Владимир Коренев. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. А 31 декабря умер заболевший ковидом французский актер и режиссер Робер Оссейн. Ему было 93 года.

Фото dumskaya.net/

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