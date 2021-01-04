Посол Израиля осудил марш в честь Бандеры

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марш в Киеве 1 января 2021 года в честь дня рождения Степана Бандеры. Дипломат назвал вождя ОУН пособником нацистского режима. Об этом он написал в Twitter.

We strongly condemn any glorification of collaborators with the Nazi regime. It is time for #Ukraine to come to terms with its past. https://t.co/yUtmk5Y9MP — Joel Lion (@ambassadorlion) January 2, 2021

«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для#Ukraine примириться со своим прошлым», — так посол написал о марше.

Степан Бандера — украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. Он родился 1 января 1909 в Старом Угринове (Австро-Венгрия).

С начала 1942 года по август 1944 Бандера находился в концлагере Заксенхаузен в бункере «Целленбау». В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветским вооруженным движением в тылу Красной армии, но Бандера на сотрудничество не согласился.

Убили Степана Бандеру по приказу советского руководства в Мюнхене 15 октября 1959 года. Приказ выполнил агент КГБ Богдан Сташинский. Похоронен лидер ОУН на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене. Его могилу неоднократно разрушали вандалы.

Напомним, 1 января, в день рождения Степана Бандеры, во Львове прошли торжественные мероприятия. В Киеве прошло факельное шествие.

Фото gordonua.com/

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