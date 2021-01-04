Почти с 7-этажный дом: возле станции "Академик Вернадский" откололась часть ледника

Возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» от ледника откололась огромная глыба льда размером с семиэтажный дом — такое в этом районе происходит впервые.

«На острове Галиндез, где расположена наша станция, от ледника Woozle Hill откололся край ледника. Опытные полярники говорят, что в этом районе скол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров — это почти как 7-этажный дом. Ширина — 5 метров», — сообщают в Национальном антарктическом научном центре.

Отмечается, что трещина на этом месте была давно — за ней наблюдали ученые. На страничке центра публикуют фотографии ледника до и после скола.

Ранее полярники показали фото занесенной снегом станции — снежный покров составлял до 1,7 метра, что являлось рекордным для той зимовки.

Фото со странички Национального антарктического научного центра в соцсетях.

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