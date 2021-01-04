Антоненко «будет сидеть», несмотря на вскрывшийся в деле Шеремета «белорусский след», — Геращенко
О том, как повлияет на статус обвиняемых информация о том, что белорусские силовики обсуждали возможность организовать убийство журналиста Павла Шеремета, рассказал агентству УНН заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«На статус обвиняемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь новая информация по делу никак не повлияет. Они проходят по делу как исполнители преступления, а белорусские записи касаются возможных заказчиков», — заявил Антон Геращенко.
Ранее сообщалось, что документы и аудиозаписи о возможной причастности к убийству Павла Шеремета белорусских силовиков поступили в распоряжение следствия и могут помочь установить заказчиков преступления. Кроме того, МВД Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.
Фото: Facebook Антона Геращенко200
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter