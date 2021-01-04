От 195 гривен в Харькове до 225 в Одессе: названы расценки на пробное ВНО по регионам

Во вторник, 5 января, начинается регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое не будет иметь единой стоимости в Украине. Об этом сообщает Освіта.ua.

В 2021 году каждый участник может участвовать лишь в одном тестировании. Стоимость пробного ВНО составляет от 195 до 255 грн — расценки зависят от регионов прохождения тестирования. Минимальная стоимость 195 грн будет в Харьковском региональном центре оценивания качества образования, обслуживающим также Сумскую и Полтавскую области.

В Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пробное ВНО обойдется в 216 грн. В Днепропетровской и Запорожской — 222 грн.

В Одесской и Кировоградской области цена пробного ВНО будет 225 грн, в Волынской, Львовской, Ровенской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях — 240 грн.

В Киевской, Черкасской, Черниговской областях, а также в Киеве пробное ВНО будет по 246 грн.

Дороже всего пробное ВНО обойдется участникам из Донецкой и Луганской областей — 255 грн.

Напоминаем, правила пробного ВНО-2021 изменились из-за пандемии коронавируса.

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