Компанию ElectroUA, заявляющую о лидерстве инвестиций в зарядные станции, подозревают в мошенничестве

В Украине разгорается скандал в сфере инвестиций. Крупную компанию ElectroUA, которая позиционирует себя как лидера на рынке инновационных технологий, подозревают в мошенничестве. Предприниматели увидели в деятельности компании финансовую пирамиду — инвесторы, вложившие миллионы гривен, не могут вернуть свои средства. «Схему» раскрыл сооснователь УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский, который вместе с вкладчиками разбирался в ситуации.

Как один из видов деятельности компания ElectroUA предлагает предпринимателям инвестировать в глобальную сеть зарядных станций, охватывающую всю территорию Украины. Сделка выглядит весьма привлекательно, ведь популярность электромобилей растет, а значит, спрос на зарядки также будет расти, принося прибыль своим владельцам.

ElectroUA обещает инвесторам доход от такой инвестиции 24−36% в год. Нужно только оплатить оборудование, а компания сама покупает его, устанавливает, обслуживает и исправно платит партнерам проценты — так называемую «арендную плату».

По словам Карпиловского, первые инвесторы действительно получали свои выплаты. Но потом, с 2019 года, начались задержки, а с марта 2020 года и вовсе перестали платить. Инвесторы не могут получить вложенные средства. Говорят, что в компании их либо игнорируют, либо предлагают продлить договор на невыгодных условиях с отсрочкой всех платежей. То есть на сегодняшний день люди остались и без собственных средств, и без обещанных процентов.

Инвесторы объединились для защиты своих прав. Один из них — предприниматель Иван Даруда. Изучив рынок и взвесив риски, он решил вложить свободные средства в перспективное, на его взгляд, дело.

«Я потерял более 30 тысяч долларов. Первый договор на 8 тысяч я подписал в мае 2019 года, через два года мне обещали прибыль почти 15 тысяч. Через год мне предложили супервыгодные условия для второй инвестиции. По договору я покупал оборудование у компании, которая устанавливает его, обслуживает и платит мне ежемесячно проценты как арендную плату. То есть компания получает прибыль от работы зарядных станций и платит мне процент. Но реально изучив работу этих станций, я пришел к выводу, что невозможно обеспечить такие выплаты. Следовательно, компания получает средства из других источников, вкладывает деньги инвесторов в свой бизнес. Но я пошел на это, решив: если что-то пойдет не так, могу в любой момент досрочно разорвать договор и вернуть свои средства, ничего не потеряв», — рассказал Иван Даруда.

По словам инвестора, по истечении срока действия первого договора он так и не получил своих выплат. Не смог заработать и на выплатах по второму договору. В компании ссылаются на кризис и предлагают отсрочить все платежи. Даруда утверждает, что не раз обращался с просьбой вернуть ему средства, предлагал свои варианты. Но переговоры зашли в тупик.

«Я написал заявление на расторжение договора и ждал 60 дней, чтобы вернуть вложенные средства. По истечении этого срока денег мне никто не вернул. Кунинец обещал ситуацию исправить. Но сейчас компания не может выполнить свои обязательства из-за кризиса. Обещал даже рассчитаться со мной машиной. Но потом перестал брать трубку, сказал, что он заболел. Всячески уходил от ответа», — прокомментировал Иван Даруда.

Иван — далеко не единственный такой инвестор. После безрезультатных попыток найти общий язык с компанией предприниматели решили объединиться и обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию. На данный момент в Соломенском райотделе Киева открыто производство по статье 190 (Ч.2) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.

«Отношения моего клиента с компанией дошли до такой стадии, что разрешить их могут только следствие и суд. Компания не выполняет свои договорные обязательства по выплатам платежей, не возвращает тело инвестиции, договор уже просрочен. Сейчас идет досудебное расследование», — говорит адвокат Марина Илляшенко, представляющая интересы Ивана Даруды.

«Пока инвесторы пытаются вернуть свои деньги, предав ситуацию огласке, ElectroUA и дальше привлекает партнеров, предлагает стать „частью автоиндустрии будущего“ и получать пассивный доход от 24%, не прилагая никаких усилий», — говорится на официальном сайте компании.

Ни о каких проблемах с выплатами здесь речь не идет. На звонок журналиста «ФАКТОВ», представившегося потенциальным инвестором, менеджер компании рассказала о новых, открытых буквально вчера, зарядных станциях, предложила привлекательные условия инвестирования. Например, вложив 10 тысяч долларов, через год можно получить свою сумму плюс заработать еще 3300 долларов. Если договор заключается на два года — процентная ставка повышается или же можно получать выплаты ежемесячно, уже начиная с марта.

Менеджер Татьяна заверила, что выплаты не зависят от загруженности станции. Клиент получает свои средства в любом случае. За счет чего, интересно?

В ElectroUA не скрывают, что сейчас действительно переживают кризис, но не видят в нем глобальной проблемы. Для разрешения ситуации привлекли кризисного менеджера Сергея Кунинца. По его словам, всем инвесторам в связи с кризисом предложили несколько вариантов решения ситуации.

«Мы разработали план выхода из кризиса. Предлагаем инвесторам войти в положение и предоставить компании кредитные каникулы по выплате процентов, перенести выплаты на год. Изменить договор аренды, приведя выплаты к реальным показателям (загрузка станций снизилась). Также инвестор может расторгнуть договор и получить свою станцию, перейти к другому оператору. Или же могут предложить свои, адекватные условия. На сегодняшний день компания не может провести все выплаты в полном объеме, но и не отказывается от своих обязательств», — подчеркнул Сергей Кунинец.

Он утверждает, что обвинения в мошенничестве — это шантаж, а расследование Карпиловского называет заказом конкурентов. Ему он грозит ответным иском, как и тем, кто в сети и в СМИ распространяет, по его мнению, порочащую его честь и репутацию информацию.

«Я никогда не был владельцем, учредителем или соучредителем в ElectroUA, не являюсь материально ответственным лицом. Работал здесь менеджером до ноября 2019 года, оставил компанию в отличном состоянии. Меня пригласили сейчас, чтобы разработать план выхода из кризиса», — заверил Кунинец. Он также добавил, что в начале января планируется совет директоров, на котором он намерен заявить об уходе из компании.

Точку в этом громком деле поставит суд.

Фото: facebook.com/electroukraine

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