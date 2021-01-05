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Украина

"Выскакивали как ошпаренные": в Луганске грузовик с оккупантами попал в ЧП

8:45 5 января 2021
ЧП в Луганске

4 января в поселке Юбилейный оккупированного Луганска произошло ЧП: по дороге ехал грузовик с оккупантами, и вдруг внезапно асфальт под ним провалился и машина оказалась в яме, наполненной горячей водой — прорвало теплотрассу.

Надо сказать, что происшествие не вызвало никакого сочувствия у местных жителей. «Так им и надо», — самый деликатный комментарий случившегося.

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Вот что рассказал об этом луганчанин, имя которого мы не можем называть по понятным причинам: «Есть такая красивая теория, что мысли, если они достаточно часто повторяются в голове множества людей, рано или поздно материализуются. Вот вам очередной факт. Под грузовиком с оккупантами в месте теплотрассы расступилась донбасская земля, приглашая их провалиться в тартарары. По свидетельству очевидцев, бравые вояки выпрыгивали из машины, как ошпаренные. „Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время“, — пел Высоцкий. Так и у нас. Наша земля просто затаилась и ждет освобождения».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у «министра здравоохранения» «ЛНР» обнаружилась квартира под Киевом.

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