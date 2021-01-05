Возможный запрет бытовых товаров в супермаркетах на время локдауна взбудоражил украинцев
С момента запланированного на пятницу, 8 января, введения в Украине локдауна в супермаркетах, возможно, не будут работать отделы с бытовой химией. Об этом сообщила «Экономическая правда».
Вопросом «почему введен такой запрет?» задался блогер Роман Шрайк.
Его пост быстро собрал несколько тысяч лайков.
Пользователи бурно обсуждают информацию: «Просто перестаньте пользоваться руками на период локдауна, и проблема решится», «Хорошо, хоть туалетную бумагу оставили в покое». При этом наиболее полярным комментарием стало предположение: «Все проще. Чтоб все за бытовой химией ехали в Эпицентр».
О ситуации высказался и бывший нардеп Виталий Чепинога:
Запрет прокомментировал и журналист Сергей Руденко.
Ранее сообщалось, что в Раде предлагают отменить или смягчить локдаун.294
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter