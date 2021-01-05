Возможный запрет бытовых товаров в супермаркетах на время локдауна взбудоражил украинцев

С момента запланированного на пятницу, 8 января, введения в Украине локдауна в супермаркетах, возможно, не будут работать отделы с бытовой химией. Об этом сообщила «Экономическая правда».

Вопросом «почему введен такой запрет?» задался блогер Роман Шрайк.

Его пост быстро собрал несколько тысяч лайков.

Пользователи бурно обсуждают информацию: «Просто перестаньте пользоваться руками на период локдауна, и проблема решится», «Хорошо, хоть туалетную бумагу оставили в покое». При этом наиболее полярным комментарием стало предположение: «Все проще. Чтоб все за бытовой химией ехали в Эпицентр».

О ситуации высказался и бывший нардеп Виталий Чепинога:

Запрет прокомментировал и журналист Сергей Руденко.

Ранее сообщалось, что в Раде предлагают отменить или смягчить локдаун.

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