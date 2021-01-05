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Украина

Степанов открестился от запрета продажи бытовых товаров в супермаркетах

12:05 5 января 2021
Максим Степанов

После того, как в сети появилась информация о запрете торговли бытовыми товарами во время локдауна, в том числе и бытовой химией, министр здравоохранения Максим Степанов назвал ее «недостоверной».

Во время брифинга Степанов напомнил, что в период жесткого карантина разрешена реализация товаров, относящихся к продуктам питания, в магазинах, где для этой категории отводится не менее 60 процентов площади. Также разрешена реализация лекарств, изделий медицинского назначения, средств гигиены, связи, ветеринарных препаратов, кормов, семян, средств защиты растений, передает «Укринформ».

«Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только при осуществлении адресной доставки заказов», — отметил министр и добавил, что вопрос о торговле средствами бытовой химии «будет уточнен на заседании правительства, чтобы у всех было понимание».

Напомним, что «слуга народа» Марьян Заблоцкий заявлял, что локдаун следует сделать менее жестким или отменить.

Фото Максима Степанова из социальных сетей.

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