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Украина

Защита Антоненко отреагировала на «белорусские записи» в деле Шеремета

12:47 5 января 2021
Андрей Антоненко

Адвокаты Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявили о необходимости проверки органами европейских стран информации о подготовке убийства белорусским КГБ. Об этом сообщает юридическая фирма «Сенс Україна».

«Информация, обнародованная Игорем Макаром, по приготовлению политического убийства Павла Шеремета КГБ Беларуси, требует тщательной проверки. Надеемся, это сделают компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы. Сторона защиты уже ведет работу в этом направлении», — сказано в заявлении.

Отмечается, что «убийство произошло 20 июля — в день первой инаугурации Александра Лукашенко в 1994 году — дата, которую тот, по данным СМИ, ежегодно неофициально празднует».

Ранее сообщалось, что на «белорусский след» в деле Шеремета отреагировали в МВД Украины.

Фото Free Riff/Facebook

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