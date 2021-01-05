Рождество 2021: красивые открытки и поздравления

После Нового года 7 января отмечают светлый праздник — Рождество Христово. В этот день предлагаем поздравить родных и близких красивыми открытками и пожелать всего самого лучшего.

С Новым годом, с Рождеством!

Пусть приходит радость в дом,

Кружит счастья хоровод,

Пусть удача подмигнет,

Улыбнется пусть успех,

Будет праздник лучше всех!

Поздравляю с Рождеством!

И хочу, чтоб было в нём

Счастья много и тепла,

Добрых сказок, волшебства!

Чтоб улыбок было море,

Чтобы Вы не знали горя.

Пусть способствует удача,

Много денежек в придачу!

И здоровье, и любовь.

Солнца, мира вновь и вновь!

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

С Рождеством я тебя поздравляю,

Пусть сбываются быстро мечты!

Много счастья, здоровья желаю,

В сердце — мира, добра, чистоты!

Поздравляю с Рождеством!

И хочу, чтоб было в нём

Счастья много и тепла,

Добрых сказок, волшебства!

Чтоб улыбок было море,

Чтобы Вы не знали горя.

Пусть способствует удача,

Много денежек в придачу!

И здоровье, и любовь.

Солнца, мира вновь и вновь!

Напомним, в Рождество принято собираться за семейным столом, петь колядки и веселиться.

Открытки от bonnycards.ru

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