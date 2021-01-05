Рождество 2021: красивые открытки и поздравления
После Нового года 7 января отмечают светлый праздник — Рождество Христово. В этот день предлагаем поздравить родных и близких красивыми открытками и пожелать всего самого лучшего.
С Новым годом, с Рождеством!
Пусть приходит радость в дом,
Кружит счастья хоровод,
Пусть удача подмигнет,
Улыбнется пусть успех,
Будет праздник лучше всех!
Поздравляю с Рождеством!
И хочу, чтоб было в нём
Счастья много и тепла,
Добрых сказок, волшебства!
Чтоб улыбок было море,
Чтобы Вы не знали горя.
Пусть способствует удача,
Много денежек в придачу!
И здоровье, и любовь.
Солнца, мира вновь и вновь!
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
С Рождеством я тебя поздравляю,
Пусть сбываются быстро мечты!
Много счастья, здоровья желаю,
В сердце — мира, добра, чистоты!
Поздравляю с Рождеством!
И хочу, чтоб было в нём
Счастья много и тепла,
Добрых сказок, волшебства!
Чтоб улыбок было море,
Чтобы Вы не знали горя.
Пусть способствует удача,
Много денежек в придачу!
И здоровье, и любовь.
Солнца, мира вновь и вновь!
Напомним, в Рождество принято собираться за семейным столом, петь колядки и веселиться.
Открытки от bonnycards.ru64
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