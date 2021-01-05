«Побег» Уляны Супрун из Украины опровергли

Бывший руководитель Министерства здравоохранения Уляна Супрун, недавно рассказавшая, что публикует свой последний пост в социальных сетях, не уезжала из Украины в США, как сообщали некоторые массмедиа.

По крайней мере во вторник, 5 января, она побывала в Министерстве энергетики, о чем сообщил исполняющий обязанности руководителя ведомства Юрий Витренко. Так, чиновник рассказал, что Уляна Супрун приходила в гости и подарила свою книгу, состоящую из трех разделов: о медицинских мифах, о здоровом образе жизни и о видении здоровой Украины.

«Из того, что уже удалось просмотреть, могу сказать, что книгу стоит прочитать», — добавил Юрий Витренко.

Напомним, что накануне об отъезде Уляны Супрун сообщило издание «Страна» со ссылкой на главу Ассоциации психиатров Украины, директора Украинско-американского бюро защиты прав человека Семена Глузмана, утверждавшего, что экс-руководитель МОЗ «появлялась в Украине не просто так».

Напомним, что недавно Уляна Супрун посоветовала украинцам пересмотреть свои аптечки и «декоммунизировать» их, избавившись от привычных средств, к примеру, горчичников.

Фото со странички Уляны Супрун в соцсетях.

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