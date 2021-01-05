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Украина

В Bellingcat допустили, что могут не найти причину провала операции по "вагнеровцам"

16:34 5 января 2021
Задержание вагнеровцев в Беларуси

Расследователи из Bellingcat, снимающие фильм о провале спецоперации и задержании «вагнеровцев» в Беларуси, считают, что Офис президента мог остановить операцию как из-за «роковой ошибки», так и из-за «сознательной ошибки».

Об этом в интервью «НВ» заявил один из авторов проекта Bellingcat, журналист Христо Грозев. По его словам, у расследователей есть несколько версий того, прочему в последнюю минуту было принято решение о переносе операции на несколько дней, что и привело к ее срыву.

«Первая — это была роковая ошибка. А вторая, — что это была сознательная ошибка. Но как бы там ни было, это ошибка», — сказал Грозев и добавил: «Возможно, мы даже не дойдем до выяснения того, были это умышленные действия или непреднамеренные. Но мы все же попробуем… С самого начала мне было непонятно то, что большая часть украинского общества, даже журналистского сообщества, не воспринимает это (срыв операции. — Авт.) как факт».

После того, как результаты расследования будут обнародованы, в Bellingcat планируют привлечь международные СМИ для верификации найденных фактов. «А далее, думаю, будут внутриполитические последствия. Ваш парламент должен решать. Было предложено создать специальную комиссию. Нет логических аргументов для того, чтобы парламент не рассматривал срыв операции. Возможно, это будет сделано за закрытыми дверями», — сказал Грозев.

Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что еще в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнера и теперь намерен требовать создания временной следственной комиссии в Раде для выяснения причин срыва спецоперации.

Фото — скриншот.

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