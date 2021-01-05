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Украина

"Я уверен, что Лукашенко дал установку убить Шеремета", — Игорь Макар

17:17 5 января 2021
На месте убийства журналиста

Инициатива о физическом устранении журналиста Павла Шеремета могла исходить от президента Александра Лукашенко. По мнению бывшего беларусского силовика Игоря Макара, об этом свидетельствует записанный им фрагмент аудиозаписи разговора экс-главы КГБ Вадима Зайцева с двумя сотрудниками спецподразделения «Альфа».

Он уверен, что убийство было делом рук беларусских спецслужб.

«Даже из этой записи видно, насколько эмоциональным становится Зайцев, когда речь идет о Шеремете. Я уверен, что Лукашенко дал установку КГБ устранить Шеремета», — сказал Макар.

По его мнению, кроме Александра Лукашенко и Вадима Зайцева, в деле фигурируют Иван Тертель (в настоящее время — председатель КГБ Беларуси), Виктор Вегер (в то время — первый заместитель председателя КГБ) и Олег Чернышев (тогда — командир группы «Альфа», а сейчас — заместитель председателя КГБ).

Теперь Макар надеется, что ЕС введет дополнительные санкции против режима Лукашенко.

Напомним, после обнародования аудиозаписей адвокаты Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявили о необходимости проверки органами европейских стран информации о подготовке убийства беларусским КГБ.

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