Жесткий карантин в Украине: Кабмин решил пойти на уступки

Кабинет Министров на внеочередном заседании 5 января пошел на уступки украинцам, недовольным жесткими ограничениями во время локдауна.

Как сообщил в эфире телеканала «Украина 24» представитель Кабмина в Верховной Раде народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан, перечень разрешенных для продажи товаров в супермаркетах расширен за счет средств бытовой химии и печатных изданий.

«По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна. Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести», — сказал Мокан.

При этом он подчеркнул, что решений относительно новых дат локдауна не принималось.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что во время локдауна будет разрешена реализация лекарств, изделий медицинского назначения, средств гигиены, связи, ветеринарных препаратов, кормов, семян, средств защиты растений.

Фото с Pixabay

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