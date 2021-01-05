28.24 / 28.50 34.38 / 34.89
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Суд принял новое решение по подозреваемому в убийстве экс-министру Кожаре

21:58 5 января 2021
В суде

Киево-Святошинский районный суд продлил еще на 60 дней арест экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, которого уличили в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Как сообщает Суспільне, альтернативой ареста является внесение залога в сумме более 14 000 000 гривен.

Сторона защиты планирует подавать апелляцию. По словам адвоката экс-министра Дениса Ломанова, средств для внесения залога Кожара у семьи бывшего чиновника нет. Он ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении подзащитного на круглосуточный домашний арест.

В свою очередь, прокурор Юрий Пирус заявил, что подозреваемый в случае освобождения из-под ареста сможет влиять на свидетелей, а также выехать из страны.

Сам Кожара вины не признал, заявив о плохом здоровье и отсутствии медицинской помощи.

Следующее заседание суда состоится 14 января в 14:00.

Напомним, убийство предпринимателя произошло в феврале 2020 года в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары, куда убитый был приглашен в качестве гостя.

Фото Суспільне

86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Нашла стратегию»: «холостячка» Мишина поняла, что нужно Эллерту

Первое фото Селины

Сын Валерии довел до слез мать на выписке из роддома жены с ребенком

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Ани Лорак

Ани Лорак впервые показала нового члена своей семьи

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер