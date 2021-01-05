Суд принял новое решение по подозреваемому в убийстве экс-министру Кожаре

Киево-Святошинский районный суд продлил еще на 60 дней арест экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, которого уличили в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Как сообщает Суспільне, альтернативой ареста является внесение залога в сумме более 14 000 000 гривен.

Сторона защиты планирует подавать апелляцию. По словам адвоката экс-министра Дениса Ломанова, средств для внесения залога Кожара у семьи бывшего чиновника нет. Он ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении подзащитного на круглосуточный домашний арест.

В свою очередь, прокурор Юрий Пирус заявил, что подозреваемый в случае освобождения из-под ареста сможет влиять на свидетелей, а также выехать из страны.

Сам Кожара вины не признал, заявив о плохом здоровье и отсутствии медицинской помощи.

Следующее заседание суда состоится 14 января в 14:00.

Напомним, убийство предпринимателя произошло в феврале 2020 года в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары, куда убитый был приглашен в качестве гостя.

Фото Суспільне

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