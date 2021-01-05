Локдаун в Киеве: у Кличко рассказали все подробности

Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киеве обнародовал список ограничений, который будет действовать в столице в период январского локдауна. Как сообщает Официальный портал Киева, с 8 до 24 января будет запрещено обслуживание посетителей в ресторанах, кафе и барах.

Заведения общественного питания смогут работать на вынос и осуществлять адресную доставку заказов.

Также запрещается доступ покупателей в непродовольственные магазины, а также работа непродовольственных рынков и ярмарок. Реализация товаров непродовольственными магазинами может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Торговые центры должны прекратить прием посетителей. Только при наличии отдельного входа магазины, расположенные в ТРЦ, смогут осуществлять торговлю разрешенной группой товаров.

Бытовое обслуживание

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения, будет запрещено принимать посетителей.

Смогут работать финансовые учреждения, учреждения и предприятия, предоставляющие финансовые услуги и осуществляют деятельность по инкассации и перевозки валютных ценностей, также операторы почтовой связи.

Разрешена деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Работа отелей разрешается, но зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00.

Культура, досуг, спорт

С 8 до 24 января запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности.

Новогодние локации в столице прекращают свою работу на все время действия дополнительных противоэпидемических ограничений. В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в т. ч. продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное.

Образование

Посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений, не допускается.

Т.о. зимние каникулы продлятся до 10 января, а с 11 января учебные заведения будут работать в дистанционном формате.

Транспорт

Общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — должны осуществлять перевозки пассажиров только в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения. При этом возможно изменение интервала движения общественного транспорта.

Государственные услуги

Государственным учреждениям и структурам, которые расположены в Киеве, рекомендовано максимально перевести работу в дистанционный режим.

Центры предоставления административных услуг будут предоставлять только самые важные услуги, включая выдачу готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты; выдачу паспорта гражданина Украины при вклеивания фотографии; выдачу готового разрешения на трудоустройство; комплексную услугу при рождении ребенка и др.

Отдельно в мэрии напомнили о запрете находиться в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок, а также без документов, удостоверяющих личность.

Напомним, на внеочередном заседании 5 января правительство не приняло решения об отмене запланированного с 8 января локдауна.

Фото с Pixabay

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