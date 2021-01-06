Вызванный на допрос в НАБУ Кононенко пожаловался на проблемы со здоровьем

Бывший народный депутат Игорь Кононенко отказался прибыть в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), куда его вызвали на допрос, назначенный на 10:00 11 января.

В своем Facebook сообщил, что не сможет прибыть на допрос в назначенное время, так как проходит очередной курс восстановления после отравления ртутью. При этом он отметил, что не получал повестку от НАБУ ни в один из предусмотренных законом способов.

В свою очередь НАБУ обнародовал повестку на своем сайте, «учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы».

По данным СМИ, экс-нардепа должны допросить в качестве свидетеля в рамках дела о выдаче по заниженной стоимости спецразрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области фирмой «Аркона Газ-Энергия», связанной с компанией Smart Energy народного депутата Вадима Новинского.

Известно, что предыдущим владельцем спецразрешения на разработку Свистунивско-Червонолукского месторождения была компания «Укрнафта», которая пыталась через суд признать процедуру выдачи лицензии «Арконе» в мае 2017 года неправомочной, однако проиграла в апелляционной инстанции.

Отравление ртутью у народного депутата обнаружилось незадолго до наступления нового, 2017 года. Содержание металла в крови превышало норму в 50 раз.

Фото 5 канал

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