28.33 / 28.53 34.45 / 34.85
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вызванный на допрос в НАБУ Кононенко пожаловался на проблемы со здоровьем

7:56 6 января 2021
Игорь Кононенко

Бывший народный депутат Игорь Кононенко отказался прибыть в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), куда его вызвали на допрос, назначенный на 10:00 11 января.

В своем Facebook сообщил, что не сможет прибыть на допрос в назначенное время, так как проходит очередной курс восстановления после отравления ртутью. При этом он отметил, что не получал повестку от НАБУ ни в один из предусмотренных законом способов.

В свою очередь НАБУ обнародовал повестку на своем сайте, «учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы».

По данным СМИ, экс-нардепа должны допросить в качестве свидетеля в рамках дела о выдаче по заниженной стоимости спецразрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области фирмой «Аркона Газ-Энергия», связанной с компанией Smart Energy народного депутата Вадима Новинского.

Известно, что предыдущим владельцем спецразрешения на разработку Свистунивско-Червонолукского месторождения была компания «Укрнафта», которая пыталась через суд признать процедуру выдачи лицензии «Арконе» в мае 2017 года неправомочной, однако проиграла в апелляционной инстанции.

Отравление ртутью у народного депутата обнаружилось незадолго до наступления нового, 2017 года. Содержание металла в крови превышало норму в 50 раз.

Фото 5 канал

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
На месте происшествия

В сети сообщили о гибели сына Геннадия Корбана: что известно

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Евгений Петросян

«Апофеоз смехоямы»: Юрий Лоза распек «новогоднего» Евгения Петросяна

Алена Апина

Попавшая в туннель Алена Апина «провинилась» перед Аллой Пугачевой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер