Жену попавшего в Раду кварталовца «Юзика» уличили в дорогой покупке

Супруга народного депутата Юрия Корявченкова, более известного как «Юзик» из команды «Квартала 95», приобрела Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска. Как выяснили журналисты ресурса «Слідство.Інфо», покупка была сделана в конце лета 2020 года.

Стоимость внедорожника на тот момент варьировалась от 80 до 250 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Причем это уже вторая Toyota Land Cruiser, оформленная на Татьяну Корявченкову. Первое авто она приобрела в 2013 году.

Отметим, что в декабре 2019 года в СМИ появились данные о том, что Корявченков трудоустроил супругу своим помощником, правда, на общественных началах.

Напомним, в соответствии с декларацией нардепа за 2019 год, Татьяна Корявченкова за прошлый год получила более 1,5 миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности. Также она задекларировала 40 тысяч евро наличными и 100 тысяч гривен на депозите в ПриватБанке.

Фото Facebook Татьяны Корявченковой

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