28.21 / 28.45 34.39 / 34.91
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Хорошая новость: рынок «Столичный» сообщил о победе над «черными» рейдерами

12:35 6 января 2021
Рынок Столичный
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Постановлением Киевского апелляционного суда приостановлено действие решения Макаровского районного суда Киевской области, которое было вынесено по поддельным документам и на основании которого «черные» рейдеры пытались захватить предприятие. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на своем сайте.

Администрация рынка назвала вердикт апелляционного суда хорошей новостью.

Напомним, уже несколько месяцев продолжается противостояние акционеров предприятия.

12 декабря, администрация рынка «Столичный» заявила о готовящемся рейдерском захвате рынка «Столичный» владелицей StolitsaGrouр Владой Молчановой.

«В Макаровском суде — несмотря на то, что рынок находится в Киеве, а компании зарегистрированы в других населенных пунктах, и не заслушав настоящих владельцев „Столичного“ — вынесли постановление, которое узаконивало фиктивную сделку. Так, в уставной капитал „Аграрного маркетингового центра“ (которому принадлежит 77,5% рынка) ввели нового участника, а долю в АМЦ передали посторонней компании», — говорится в публикации сайта «Обозреватель», а также сообщается о схеме, с помощью которой пытались захватить предприятие.

Напомним, в конце ноября в Софиевской Борщаговке фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка «Столичный».

• Территорию крупнейшего рынка сельскохозяйственной продукции хотели незаконно переоформить, чтобы начать там строительство.

• Коллектив рынка, предприниматели и арендаторы обратились к министру юстиции Денису Малюське с просьбой защитить предприятие.

• Малюська признал попытку «отжать» рынок «Столичный» рейдерским захватом.

• 18 декабря администрация «Столичного» сообщила, что Минюст остановил рейдерскую атаку.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Сын Корбана погиб в ДТП

Аваков выразил соболезнования Корбану в связи с гибелью сына

Архивное фото

Лукашенко отказался «здороваться с колена» с Зеленским

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер