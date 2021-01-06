Хорошая новость: рынок «Столичный» сообщил о победе над «черными» рейдерами

Постановлением Киевского апелляционного суда приостановлено действие решения Макаровского районного суда Киевской области, которое было вынесено по поддельным документам и на основании которого «черные» рейдеры пытались захватить предприятие. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на своем сайте.

Администрация рынка назвала вердикт апелляционного суда хорошей новостью.

Напомним, уже несколько месяцев продолжается противостояние акционеров предприятия.

12 декабря, администрация рынка «Столичный» заявила о готовящемся рейдерском захвате рынка «Столичный» владелицей StolitsaGrouр Владой Молчановой.

«В Макаровском суде — несмотря на то, что рынок находится в Киеве, а компании зарегистрированы в других населенных пунктах, и не заслушав настоящих владельцев „Столичного“ — вынесли постановление, которое узаконивало фиктивную сделку. Так, в уставной капитал „Аграрного маркетингового центра“ (которому принадлежит 77,5% рынка) ввели нового участника, а долю в АМЦ передали посторонней компании», — говорится в публикации сайта «Обозреватель», а также сообщается о схеме, с помощью которой пытались захватить предприятие.

Напомним, в конце ноября в Софиевской Борщаговке фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка «Столичный».

• Территорию крупнейшего рынка сельскохозяйственной продукции хотели незаконно переоформить, чтобы начать там строительство.



• Коллектив рынка, предприниматели и арендаторы обратились к министру юстиции Денису Малюське с просьбой защитить предприятие.



• Малюська признал попытку «отжать» рынок «Столичный» рейдерским захватом.



• 18 декабря администрация «Столичного» сообщила, что Минюст остановил рейдерскую атаку.



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