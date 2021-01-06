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Украина

Аваков выразил соболезнования Корбану в связи с гибелью сына

12:52 6 января 2021
Сын Корбана погиб в ДТП

В МВД выразили соболезнование украинскому бизнесмену Геннадию Корбану, 16-летний сын которого вместе с одноклассницей погибли в ДТП в Днепропетровской области.

Так, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк опубликовал в социальных сетях пост с соболезнованиями Геннадию Корбану. Под этим постом отметился и глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, что тела подростков нашли в машине, упавшей в водоем. Сын Корбана и его спутница не смогли выбраться из багги — авто обнаружили на дне реки Мокрая Сура в районе села Новоалександровка, где проживала погибшая девушка. Полиция открыла уголовное производство по факту их гибели.

Фото «Днепр Оперативный».

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