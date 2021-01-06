Шмыгаль отреагировал на «подпольную вакцинацию VIPов от ковида»

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на сообщения СМИ о проведении частной клиникой в Киеве подпольной вакцинации от COVID-19 препаратами неизвестного происхождения.

В своем Telegram премьер-министр назвал себя сторонником вакцинации, однако собирается пройти процедуру за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в аптеки.

Глава правительства также напомнил, что в ближайшее время Украина рассчитывает получить первую партию вакцин — 1,9 млн доз от Sinovac Biotech (Китай), а тем временем руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания.

«Уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения», — написал Шмыгаль, снова напомнив проверенный «рецепт» профилактики заболевания — носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, с конца декабря массовая вакцинация стартовала в США, Великобритании и странах Евросоюза.

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