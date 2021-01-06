28.22 / 28.46 34.41 / 34.92
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Шмыгаль отреагировал на «подпольную вакцинацию VIPов от ковида»

14:27 6 января 2021
Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на сообщения СМИ о проведении частной клиникой в Киеве подпольной вакцинации от COVID-19 препаратами неизвестного происхождения.

В своем Telegram премьер-министр назвал себя сторонником вакцинации, однако собирается пройти процедуру за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в аптеки.

Глава правительства также напомнил, что в ближайшее время Украина рассчитывает получить первую партию вакцин — 1,9 млн доз от Sinovac Biotech (Китай), а тем временем руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания.

«Уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения», — написал Шмыгаль, снова напомнив проверенный «рецепт» профилактики заболевания — носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, с конца декабря массовая вакцинация стартовала в США, Великобритании и странах Евросоюза.

214

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Алексей Потапенко

Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве

«Постарела уже, видно»: игривая Настя Каменских нарвалась на «комплимент»

«Постарела уже, видно»: игривая Настя Каменских нарвалась на «комплимент»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер