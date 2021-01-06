КС на закрытом заседании отказался обсуждать отстранение Тупицкого

Конституционный суд Украины, назвавший президентский указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого «юридически ничтожным», на своем заседании не рассматривал вопрос об отстранении своего председателя

Как передает «5 канал», об этом заявил присутствовавший на заседании судья Игорь Слиденко. По его словам, сам указ президента об отстранении законен, но отсутствуют основания для отстранения

«Это вопрос суда, он политизирован, искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, нет», — утверждает Слиденко.

Он также не исключает подачи в КСУ представление народных депутатов о признании неконституционным указа Владимира Зеленского. «Я не могу комментировать сборы, это был абсолютно закрытое мероприятие. Даже технический персонал не присутствовал», — отметил он и отказался уточнять, сколько именно судей было на собрании, лишь добавив, что их было «достаточно для проведения сборов».

Отмечается, что сам Александр Тупицкий заявлял, что продолжит ходить на работу.

Напомним, что председатель КСУ стал мишенью для шутки «кварталовцев», которые показали сценку «Дон Тупицкий заполняет е-Декларацию».

Фото с Pixabay.

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