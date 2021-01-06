Никогда такого не видел: директор "Миротворца" высмеял ноу-хау боевиков "ЛНР"

Директор центра «Миротворец» Роман Зайцев очень едко высмеял ноу-хау боевиков незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР», обнаруженное при внесении очередного персонажа в «Чистилище». «Я лично никогда не видел, чтобы электрические провода прокладывали прямо по ковру. Теперь видел», — прокомментировал Зайцев фото.

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На снимке некий боевик батальона «Призрак» Владимир Мащенко, проживающий в оккупированном Перевальске. Известно, что он ранее судим, позывной «Невзор».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время взрыва в многоэтажном доме в оккупированном Луганске был ранен один из местных «командиров».

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