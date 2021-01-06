К посольству Израиля в Киеве стянули полицию: что происходит

После того, как посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марш в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры, националисты анонсировали митинг возле дипмиссии, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

Протестующие намерены требовать признать Израилем Голодомор геноцидом украинского народа.

В преддверии митинга националистов посольство Израиля в Киеве взято под усиленную охрану Нацгвардии и полиции.

Митинг назначен на 18:00.

Напомним, посол Израиля Джоэль Лион в Twitter осудил марш в честь Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве. Дипломат назвал Бандеру «пособником нацистского режима» и призвал украинцев примириться со своим прошлым.

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter